Oro record accende i mercati con argento e litio | conviene investire?

Nel primo scorcio del 2026, i mercati finanziari mostrano un crescente interesse per i metalli come oro, argento e litio. Questo movimento è alimentato da fattori economici e strategici che influenzano le scelte degli investitori. È importante valutare attentamente le opportunità e i rischi associati a questi settori prima di decidere se conviene investire. In questa fase, un’analisi obiettiva può aiutare a individuare le potenzialità di questi metalli nel portafoglio.

Nel primo scorcio del 2026, i mercati finanziari sono attraversati da un fenomeno inarrestabile: il rally impetuoso dei metalli. Dai preziosi rifugio come l' oro e argento a quelli più recenti come il litio, le quotazioni continuano a polverizzare record storici. Ma cosa spinge questa corsa e, soprattutto, è destinata a durare? La crescita dell'oro. L'oro, il bene rifugio per eccellenza, ha chiuso il 2025 con una performance straordinaria del +67%, il miglior risultato dal 1979. All'inizio del 2026, le quotazioni si aggirano intorno ai 4.469 dollari l'oncia, non lontane dal record storico di 4.

