Reclamo coi soldi in mano nello short track vinto dall'Italia alle Olimpiadi | cosa dice la regola

Dopo la finale della staffetta mista di short track alle Olimpiadi, si torna a parlare di quello che è successo dietro le quinte. La squadra sudcoreana ha consegnato una banconota da 100 dollari ai giudici subito dopo la semifinale, scatenando polemiche e ipotesi su un possibile reclamo. L’Italia, vincitrice in modo netto in finale, si trova ora al centro di questa vicenda che rischia di scuotere l’intera competizione. Le immagini hanno mostrato il gesto, ma ancora non è chiaro se ci siano davvero stati comportamenti irreg

Le immagini di quanto avvenuto dopo la semifinale olimpica della staffetta mista di short track, prova poi vinta in finale dall'Italia, hanno innescato ipotesi assurde a causa di una banconota da 100 dollari consegnata ai giudici dalla squadra sudcoreana. È stato fatto tutto a termini di regolamento.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Reclamo Olimpiadi Olimpiadi Milano Cortina: Italia d’oro nello short track a staffetta mista, Fontana guida un team storico. L’Italia dello short track conquista l’oro nella staffetta mista alle Olimpiadi di Milano Cortina. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 10 febbraio in DIRETTA: benissimo Mocellini, Italia in finale nello short track Questa mattina, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono partite con entusiasmo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ti hanno tolto il Bonus Sociale Non è un imbroglio Il Bonus Sociale è automatico MA serve rinnovare la DSU ogni anno entro il 31 gennaio. Senza = bonus sospeso, anche con ISEE basso. Soluzione: rinnova la DSU e se serve facciamo reclamo ARE - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.