Olimpiadi Milano Cortina | Italia d’oro nello short track a staffetta mista Fontana guida un team storico

L’Italia dello short track conquista l’oro nella staffetta mista alle Olimpiadi di Milano Cortina. La squadra italiana, guidata da Fontana, batte Canada e Belgio e torna a salire sul podio in questa disciplina. È una vittoria storica per gli olimpionici italiani, che hanno sferrato una gara brillante e compatta.

L’Italia dello short track ha conquistato l’oro nella staffetta mista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, superando Canada e Belgio. La squadra, guidata da Arianna Fontana, ha realizzato un tempo di 2:39.019, riscattando l’argento ottenuto a Pechino 2022 e regalando all’Italia il secondo oro nello short track dopo quello di Francesca Lollobrigida. Un’impresa storica, consumata sull’Ice Skating Arena di Assago, nel cuore del capoluogo lombardo. L’oro nella staffetta mista di short track rappresenta un momento di gloria per lo sport italiano, un trionfo costruito negli anni e culminato in questa edizione dei Giochi.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Olimpiadi Milano-Cortina: Italia d’oro nella staffetta mista short track. Arianna Fontana nella storia L’Italia torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina, questa volta con l’oro nella staffetta mista di short track. Milano Cortina 2026, Italia strepitosa nello short track: la staffetta mista è oro olimpico #Milano-Cortina 2026 || L’Italia conquista il suo primo oro olimpico nello short track. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, venerdì 6 febbraio; Olimpiadi Milano Cortina, chi inquina non può sponsorizzare i Giochi!; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, venerdì 6 febbraio. Milano Cortina, la diretta: Italia vince l'oro nella staffetta mista short track. Goggia cade, inizia finale curlingArchiviato il lunedì, primo giorno olimpico senza alcuna medaglia azzurra, il programma di Milano Cortina offre nuove possibilità di podi per gli atleti italiani qualificati. ilmattino.it Curling diretta olimpiadi, segui il doppio misto: l'Italia cerca il bronzo con Monaser e Costantini, Milano Cortina LIVETutto pronto alla Milano Ice Skating Arena. Il quartetto azzurro nella staffetta mista è guidato dalla specialista Arianna Fontana, che nel corso della sua carriera si è messa al collo 11 medaglie ... corrieredellosport.it Radio Deejay. . Ilia Malinin ha sconvolto le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 riportando sul ghiaccio il backflip, il salto mortale all’indietro, un gesto che per quasi 50 anni è stato vietato dal regolamento nelle competizioni ufficiali. E non è un caso: Malinin è anc - facebook.com facebook Milano-Cortina, le medaglie di domani C’è il SuperG maschile #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 #olimpiadiinvernali x.com

