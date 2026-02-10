LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 10 febbraio in DIRETTA | benissimo Mocellini Italia in finale nello short track

Questa mattina, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono partite con entusiasmo. L’Italia si fa già notare, soprattutto nello short track, dove Mocellini ha conquistato un posto in finale. La competizione è iniziata da poco e le emozioni sono intense. I tifosi italiani sperano in altre medaglie, mentre gli atleti si preparano a dare il massimo. La giornata promette tante novità e sorprese.

Questa mattina le atlete italiane nel fondo si sono fatte notare, portando ottimi risultati. Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono partite con alcune sorprese. Giorno 5 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta i risultati di oggi, 10 febbraio con le gare degli italiani e il medagliere aggiornato. Tutto pronto alla Milano Ice Skating Arena. Il quartetto azzurro nella staffetta mista è guidato dalla specialista Arianna Fontana, che nel corso della sua carriera si è messa al collo 11 medaglie. C'è il SuperG maschile.

