caso epstein re carlo pronto a collaborare con la polizia su andrea

Re Carlo si dice disposto a collaborare con la polizia sulle accuse contro Andrea. Il principe del Galles ha espresso preoccupazione per le rivelazioni dei file Epstein e ha assicurato che supporterà le indagini. Carlo III ha confermato di voler collaborare attivamente con le autorità per fare chiarezza sulla posizione dell’ex duca di York.

I principi del Galles hanno espresso pubblicamente la loro inquietudine per le rivelazioni dei file Epstein, mentre Carlo III ha garantito la massima collaborazione alla polizia per quel che concerne la posizione dell’ex duca di York. Lo scandalo Epstein sembra una sorta di buco nero in grado di risucchiare vite e carriere, una fonte di continue tragedie, di male puro. Una vicenda su cui nessuno è ancora in grado di scrivere la parola fine. William e Kate hanno deciso di rompere il silenzio sulle nuove rivelazioni riguardanti i file dell’imprenditore morto in carcere nell’agosto 2019. Un gesto che può essere interpretato anche come una presa di posizione pubblica contro il principe Andrea, che a causa di questa terribile storia ha perso tutto, i titoli, i gradi militari, la casa e la reputazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

