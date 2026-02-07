In onore di Francesco D' Assisi svelato il calendario del Ravenna Festival | oltre cento eventi e mille artisti coinvolti

Il Ravenna Festival ha annunciato il calendario della sua XXXVII edizione, dedicata a Francesco d’Assisi. Oltre cento eventi e mille artisti prenderanno parte a questa grande festa, che celebra il patrono d’Italia a 800 anni dalla sua morte. La manifestazione si svolgerà con spettacoli, concerti e rievocazioni, portando in città un’atmosfera di festa e memoria.

A 800 anni dalla morte di Francesco d’Assisi, Ravenna Festival dedica al patrono d’Italia il titolo della propria XXXVII edizione con il verso dantesco Nacque al mondo un sole (Par.XI, v. 50) A 800 anni dalla morte di Francesco d’Assisi, Ravenna Festival dedica al patrono d’Italia il titolo della propria XXXVII edizione con il verso dantesco Nacque al mondo un sole (Par.XI, v. 50). Il programma si apre il 21 maggio con il concerto di Anne-Sophie Mutter con la Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Vasily Petrenko, e continua fino all’11 luglio. Al fil rouge francescano appartiene il concerto che vede Riccardo Muti dirigere Nobilissima visione di Hindemith, per poi conversare con Massimo Cacciari sull’influenza di San Francesco su Dante e Giotto; Muti sarà impegnato anche l’1 e 2 giugno, alla guida di coristi da tutt’Italia in due giorni di lezioni e prove per la seconda edizione di Cantare amantis est.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Ravenna Festival

Argomenti discussi: Festa votiva in onore di San Francesco di Paola; Celebrazioni in onore di San Francesco di Assisi, Davide Rondoni a San Benedetto presenta La ferita, la letizia; Una esposizione d'arte in onore di San Francesco.

