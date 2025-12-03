Morbegno ecco la nuova edizione di Alps’ Festival | una settimana dedicata alla montagna
Morbegno si prepara a vivere la seconda edizione di Alps’ Festival 2025, la rassegna invernale che dal 9 al 14 dicembre porterà in città incontri, eventi culturali, spettacoli e attività pensate per esplorare la montagna nelle sue molteplici dimensioni. La nuova edizione è stata presentata. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
*Under 19 - girone K* Nuova Pallacanestro Olginate Blu *75* - ASM70 Zibe Morbegno *78* Brillante vittoria in casa della capolista Olginate dei nostri ragazzi Under 19, capitanati dal giovane ma determinatissimo coach Elia Caponetti, nella seconda giornata - facebook.com Vai su Facebook
Morbegno Alps’, presentata la nuova edizione - È stata ufficialmente presentata la seconda edizione di Morbegno Alps’ Festival 2025, il grande appuntamento invernale che dal 9 al 14 dicembre porterà in città incontri, eventi culturali, spettacoli ... Da primalavaltellina.it