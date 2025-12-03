Morbegno ecco la nuova edizione di Alps’ Festival | una settimana dedicata alla montagna

Morbegno si prepara a vivere la seconda edizione di AlpsFestival 2025, la rassegna invernale che dal 9 al 14 dicembre porterà in città incontri, eventi culturali, spettacoli e attività pensate per esplorare la montagna nelle sue molteplici dimensioni. La nuova edizione è stata presentata. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

