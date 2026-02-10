Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 10 febbraio

Questa mattina, le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali dedicano ampio spazio alla Juventus. Le notizie più importanti riguardano le ultime partite, le strategie di mercato e qualche polemica sui risultati recenti della squadra. I giornali si soffermano anche sui prossimi impegni e sui cambiamenti che potrebbero arrivare in rosa. La stampa segue da vicino ogni mossa dell club, offrendo aggiornamenti continui ai tifosi.

Ottolini a Sportmediaset: «Contenti del rinnovo di Yildiz, con McKennie stiamo parlando. Attaccante? Avevamo dei paletti da rispettare» Kolo Muani Juve, il Tottenham non lo riscatterà! Delineato il piano in vista della prossima estate: cosa succederà Ederson Juventus, sul mediano dell’Atalanta piomba a sorpresa una big spagnola! Cosa filtra e i possibili scenari McKennie Juve: dal possibile rinnovo del contratto in scadenza al sondaggio concreto dell’Inter. Il punto sul futuro del texano McKennie Atletico Madrid: i Colchoneros tentano il colpo grosso, potrebbero strapparlo a zero alla Juve! Tutte le novità Juventus, Spalletti apre le porte ai talenti delle giovanili: da Licina a Anghelé, chi ha preso parte all’allenamento di oggi Licina Juventus: il gioiello strappato al Bayern subito in gruppo con i grandi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

RASSEGNA STAMPA 29 01 2026 Juve ai Playoff, sorteggio alle 1200 e caos Champions #TUTTONOTIZIE

Sabato il derby d'Italia, il Corriere dello Sport oggi in prima pagina: Juve limitsJuve limits: questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Sabato il derby d'Italia: la squadra. tuttomercatoweb.com

Tardelli entra a gamba tesa, il QS in apertura: A questa Juve manca amoreA questa Juve manca amore titola quest'oggi il QS sulle parole di Marco Tardelli. Cosa manca alla Juve? Una proprietà che. tuttomercatoweb.com

