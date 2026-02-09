Un giovane di Giugliano è finito agli arresti domiciliari dopo aver messo a segno quattro rapine che hanno fruttato oltre 200mila euro. Palma Pasquale, 25 anni, era già stato fermato per aver assaltato a mano armata l’ufficio postale di Maddaloni, portando via più di 75mila euro. Ora si trova di nuovo nel mirino della polizia, accusato di essere coinvolto in diversi colpi, tra cui quello di Maddaloni, e di aver sequestrato una persona durante le rapine. La procura sta raccogliendo

Palma Pasquale 25enne di Giugliano, era stato arrestato con l’accusa di aver rapinato a mano armata l’ufficio postale di Maddaloni e di aver portato via un bottino di oltre 75mila euro: le accuse sono di rapina pluriaggravata e di sequestro di persona. Non solo: era finito in manette anche per una rapina di 100mila euro all’ufficio postale di Teverola. Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, gli ha concesso gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, in attesa del processo di primo grado che si sta celebrando e pende ancora nella fase dell’udienza preliminare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Quattro rapine per oltre duecentomila euro, ai domiciliari giovane di Giugliano

