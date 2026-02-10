Santina Farina è stata rapinata mentre passeggiava in strada a Romano di Lombardia. Un uomo le si è avvicinato alle spalle, le ha colpito alla nuca e l’ha scaraventata a terra. La donna ha raccontato di aver perso 200 euro e il cellulare, e ora ha il viso distrutto, con ferite e contusioni. La scena si è svolta davanti a diversi passanti, ma nessuno è intervenuto subito. Le forze dell’ordine stanno cercando il responsabile.

IL RACCONTO. Santina Farina, rapinata in strada a Romano di Lombardia. Rubati 200 euro e il cellulare. Svariate fratture e 50 punti. La figlia: «Pericolo per tutti se un soggetto così è in giro». «Mi ricordo soltanto una botta molto forte, da dietro, alla nuca. Poi più nulla». Quando Santina Farina si è ripresa, ha visto i volti di alcune impiegate degli uffici intorno che, vedendola riversa a terra, l’hanno soccorsa e chiamato il 112. Erano le 13.45 di martedì scorso, 3 febbraio. Una settimana fa. Ora Santina, pensionata di 79 anni molto nota a Romano di Lombardia per aver gestito per trent’anni la lavanderia Massetti, porta sul volto i segni della violenza che ha subito e che i medici del Papa Giovanni di Bergamo – dove ha subito un primo intervento e dove ne dovrà subire almeno un altro – hanno riassunto nella diagnosi di «fracasso facciale». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Rapinata in strada a Romano: «Mi ha colpito alla nuca e scaraventato a terra. Ora ho il viso distrutto»

