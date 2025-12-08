Ospite di Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa andata in onda domenica 7 dicembre, l’attore napoletano ha svelato di soffrire di sonnambulismo, raccontando un episodio esilarante avvenuto durante una tournée. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’ho afferrato con due mani e mi sono messo a sputargli addosso. Lui si è svegliato e ha dovuto fare attenzione a non svegliarmi: a chi l’ha fatto ho distrutto casa”: Vincenzo Salemme parla del suo sonnambulismo