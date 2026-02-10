Lobby gay di destra Ranucci replica a Giletti | Fa finta di non capire È al servizio dello 007 Marco Mancini

La polemica tra Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci si infiamma ancora. Ranucci risponde alle accuse di Giletti, dicendo che lui fa finta di non capire e che certi commenti sono al servizio di Marco Mancini, entrando nel vivo di una discussione che non si placa.

Non accenna a placarsi la polemica tra Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci sulla presunta «lobby gay di destra». Nell’ultima puntata del programma Rai Lo stato delle cose, Giletti ha mostrato alcune chat fra il conduttore di Report e Maria Rosaria Boccia, ex consulente del ministro Gennaro Sangiuliano, accusata di stalking e lesioni. «Se ci tiene tanto a riconoscersi nella lobby gay è un problema suo, non mio. Io ho detto una cosa più grave che i due hanno fatto finta di non capire: Cerno e Giletti sono amici e al servizio di Marco Mancini, lo 007 coinvolto nel rapimento Abu omar e dossieraggio illecito della security Telecom-Pirelli», scrive ora Ranucci in un post pubblicato sui social, rispondendo di fatto al collega giornalista.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Giletti Ranucci

Questa mattina, il conduttore de Lo Stato delle cose, Massimo Giletti, ha pubblicato sui social uno screenshot di alcune chat tra lui e Riccardo Ranucci.

Durante la puntata di ieri sera di Lo Stato delle Cose su Raitre, Massimo Giletti ha attaccato Sigfrido Ranucci.

Ultime notizie su Giletti Ranucci

Giletti mostra le chat tra Ranucci e Boccia: la pseudo lobby gay e gli attacchi a Cerno e altriEscono fuori le chat tra Sigfrido Ranucci, conduttore del programma Rai d'inchiesta Report, e Maria Rosaria Boccia, al centro del caso ... iltempo.it

Giletti contro Ranucci, mostra chat su ‘lobby gay’ con Maria Rosaria Boccia: ecco i messaggiScontro tra due dei conduttori di punta di Rai3, Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci, con al centro Maria Rosaria Boccia. Giletti, durante la sua trasmissione ... lapresse.it

Non mi risulta nessun caos in Rai. Io mi batto per la libertà di stampa da una vita. Anche per i colleghi Giletti e Cerno. Io sono a Torino per rappresentare il mio "Diario di un Trapezista" dove parlerò anche del loro amico Marco Mancini e del famoso incontro all' - facebook.com facebook

