Ranucci rompe il silenzio dopo le chat pubblicate da Giletti. Il conduttore di Report dice di non aver mai accusato nessuno di far parte di una lobby gay, anche se fa notare che lui e Cerno lavorano per lo 007 Mancini. La polemica si infittisce sui social, tra commenti e repliche, mentre il dibattito si sposta sulle presunte connessioni tra personaggi pubblici e ambienti nascosti.

Il conduttore di Report risponde sui social dopo la pubblicazione delle chat di Giletti, dalle quali si evincerebbe l'esistenza di una presunta lobby gay di destra Ranucci risponde a Giletti dopo le chat con Maria Rosaria Boccia pubblicate dal conduttore de Lo Stato delle cose dove si evincer. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ranucci dopo le chat pubblicate da Giletti: "Non l'ho accusato di far parte di una lobby gay, lui e Cerno al servizio dello 007 Mancini"

Approfondimenti su Giletti Report

Questa mattina, il conduttore de Lo Stato delle cose, Massimo Giletti, ha pubblicato sui social uno screenshot di alcune chat tra lui e Riccardo Ranucci.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Giletti Report

Argomenti discussi: Giletti in tv: ecco le chat tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci sulla lobby gay che offendono me e altri; Bufera su Ranucci, dopo l’inchiesta del Giornale centrodestra all’attacco: Uso distorto per attaccare il governo; Report, nelle chat Ranucci-Boccia il giro gay: la ricostruzione del Giornale; Chat sulla lobby gay, citato Massimo Giletti che avverte Sigfrido Ranucci sulla verità dalle carte.

Dopo le chat e l'omofobia, l'ultimo delirio di Ranucci: Sono tutti amici delle spie. E la sinistra resta in silenzioAnche Gasparri ha commentato le parole di Giletti e il silenzio delle opposizioni: Siccome Ranucci è il loro capo stanno tutti zitti ... msn.com

Giletti attacca Ranucci per la chat con Boccia sulla lobby gay: Sono deluso dal collegaLo Stato delle Cose, su Rai 3, mostra lo scambio di messaggi tra il conduttore di Report e la donna, in cui si parla di una presunta lobby gay di cui farebbero parte anche Giletti, Cerno, Signor ... tpi.it

Dopo le anticipazioni di Giletti, arriva la replica di Ranucci. Al centro, le chat con Maria Rosaria Boccia e la libertà di stampa. - facebook.com facebook