Wrc Montecarlo | tripletta Toyota dominio del rookie Oliver Solberg Bene gli italiani

Al WRC Montecarlo, Toyota conquista una tripletta, con Oliver Solberg che si distingue come il più giovane vincitore dell’era moderna del rally. Il giovane pilota norvegese, in gara con licenza svedese, ha superato i compagni di marca Evans e Ogier in una gara condizionata da condizioni meteorologiche imprevedibili e neve sulle prove montane. Buoni risultati anche per gli italiani, confermando la crescita nel campionato mondiale.

Il presente e il futuro del rally si chiama Oliver Solberg. Alla sua seconda gara in carriera al volante di una Rally1, il giovane figlio d'arte norvegese (ma in gara con la licenza svedese) ottiene un'altra vittoria, dopo quella all'esordio in Estonia nel 2025. Questa volta, però, lo fa sulle strade di Montecarlo, nell'evento inaugurale e più rappresentativo del Mondiale Wrc. Il giovane portacolori del team Toyota Gazoo Racing ha preso la testa della classifica al termine della seconda prova speciale, disputata nel tardo pomeriggio di giovedì 22 gennaio 2026, per poi terminare la gara con un vantaggio importante sui più quotati compagni di squadra: il vicecampione del mondo in carica Elfyn Evans, unico suo vero contendente per tutto il fine settimana, ha terminato la gara a 51 secondi, mentre il nove volte iridato Sebastien Ogier è terzo a oltre due minuti.

