Solberg con Toyota al Rally Hivernal du Dévoluy

Inizia la preparazione per il Monte-Carlo 2026. Nella gara francese ci saranno anche Adrien Fourmaux e Hayden Paddon La stagione 2026 del Mondiale Rally non è ancora iniziata, ma i primi segnali arrivano già dalle montagne francesi. Oliver Solberg, nuovo acquisto del team Toyota Gazoo Racing, si prepara infatti a salire sulla Toyota GR Yaris . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

