Questa mattina i residenti di Siano si sono svegliati con la notizia di un raid nella scuola di Piazza Aldo Moro. Qualcuno è entrato di notte e ha danneggiato le aule, lasciando i locali inaccessibili. Gli studenti sono costretti a fermare le lezioni, mentre le forze dell’ordine cercano di identificare i responsabili. La scuola resta ancora chiusa in attesa di verifiche e interventi.

Non è la prima volta che accadono episodi del genere ad istituti scolastici. La richiesta, da più parti, è di dotare le scuole, così come questa, di videosorveglianza e sistemi d'allarme. L'invito è rivolto all'amministrazione comunale, per quanto concerne il plesso dell'I.C. Siano-Bracigliano. "Ci appelliamo alla sensibilità dell'Amministrazione Comunale con la speranza che si trovi la soluzione per evitare questi spiacevoli episodi. A chi ha compiuto questi atti diciamo che la scuola è di tutti e va salvaguardata e non attaccata" ha detto in una nota il presidente del consiglio di istituto comprensivo Francesco Botta SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Valle dell Irno Scuola

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha avviato controlli approfonditi nella Valle dell’Irno e del Sabato, concentrandosi sulla tutela ambientale e sulla sicurezza.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Valle dell Irno Scuola

Argomenti discussi: Il liceo è fascista: a Roma una scuola chiude per atti vandalici. Scritte e aule inagibili; Almeno 32 morti a Gaza per raid israeliani. Tajani: Italia disponibile a mandare Carabinieri a Rafah; Lecce, vandali nel liceo Banzi Bazoli. Allarme in città: è il secondo raid in una scuola in 24 ore; Raid in una scuola della Valle dell'Irno, locali inaccessibili.

Raid in una scuola della Valle dell'Irno: locali inaccessibiliDanni ad un plesso scolastico nella Valle dell'Irno. Giorni fa, alcuni sconosciuti sono entrati nel plesso di Piazza Aldo Moro a Siano, compiendo atti vandalici che danneggiano non solo la struttura, ... salernotoday.it

Raid vandalico in una scuola dell’infanzia di Acerra: distrutti giochi e disegni dei bambiniAcerra – Non solo un furto, ma un atto vandalico che ha colpito uno dei luoghi più delicati della comunità. Nella notte tra martedì e mercoledì ignoti si sono introdotti all’interno della scuola ... cronachedellacampania.it

Liceo Righi, raid notturno e scritte fasciste: scuola chiusa due giorni e scoppia la polemica politica facebook