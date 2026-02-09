Dopo Pucci Cerno Il Pd vuole censuarlo | Niente programmi in Rai

Dopo il caso che coinvolge Pucci, il Partito Democratico punta i piedi e chiede di censurare anche Cerno, il direttore de Il Giornale. La richiesta arriva dopo le polemiche e le tensioni sui programmi in Rai, con l’obiettivo di mettere sotto controllo le interlocuzioni e le opinioni che non piacciono alla sinistra. Ora si aspetta una risposta dalla rete pubblica, mentre i toni si fanno sempre più accesi.

La sinistra alza il tiro dopo il caso Pucci e torna a chiedere la cacciata del direttore de Il Giornale Tommaso Cerno dalla Rai. Come ha scritto Repubblica una fronda di deputati dem in commissione vigilanza Rai ha chiesto all'azienda presunti "chiarimenti" sulla possibilità che Cerno realizzi la striscia informativa La Notizia su Rai 2. Nella nota si legge: "Secondo quanto pubblicato, Cerno - attuale direttore de Il Giornale ed ex direttore de Il Tempo, quotidiani di destra filo-governativi riconducibili al gruppo editoriale facente capo al parlamentare della Lega Antonio Angelucci - sarebbe in procinto di condurre una striscia quotidiana sul servizio pubblico a partire dal 3 marzo".

