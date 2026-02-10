Colpo Mediaset! Strappate alla Rai le ATP Finals

Mediaset ha messo le mani sulle ATP Finals, uno degli appuntamenti più attesi nel mondo del tennis. Dopo aver conquistato la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, il gruppo televisivo si assicura anche questo evento di fine anno, che solitamente va in onda sulla Rai. I diritti di trasmissione passeranno così a Mediaset, lasciando un vuoto alla tv pubblica. La decisione cambia le carte in tavola per gli appassionati italiani, che dovranno ora sintonizzarsi sui canali privati per seguire le sfide tra i migliori giocatori del mondo.

Dopo Coppa Italia e Supercoppa Italiana, Mediaset si appresta a strappare alla Rai un altro evento sportivo tra i più seguiti: le ATP Finals, il torneo di fine anno di tennis che vede in campo i migliori giocatori al mondo. Ansa anticipa che l’ accordo tra la TV di Pier Silvio Berlusconi e l’Associazione Tennisti Professionisti è stato raggiunto e dunque dalla prossima edizione di quest’anno, per tre anni, sarà Mediaset ad avere in esclusiva i diritti free-to-air per l’Italia. Manca solo la firma, quindi anche l’ufficialità dell’intesa, ma Mediaset ha di fatto battuto clamorosamente la Rai, che deteneva i diritti in chiaro nel precedente accordo, valido fino all’edizione del 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Pier Silvio Berlusconi ha preso i diritti delle ATP Finals di Torino, che si terranno quest’anno.

