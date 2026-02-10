Raheleh studentessa del politecnico di Milano detenuta in Iran | Le sue condizioni fisiche e psicologiche sono critiche

Raheleh Moeini, giovane studentessa italiana di origini iraniane, si trova in una situazione critica nel carcere in Iran. La ragazza, che ha 23 anni, è laureata in ingegneria biomedica all’Università di Amirkabir e sta seguendo un master al Politecnico di Milano. Le sue condizioni fisiche e psicologiche sono gravi, e la famiglia chiede interventi concreti per ottenere il suo rilascio e assistenza.

Raheleh Moeini ha 23 anni. È laureata in ingegnera biomedica all'Università di Amirkabir e sta frequentando un master al Politecnico di Milano. È tornata in Iran per le vacanze di Natale. L'8 gennaio è scesa in strada a Teheran per partecipare alle proteste che, per settimane, hanno scosso il paese contro il regime dell'ayatollah Ali Khamenei. Ferita dai pasdaran, incaricati di sparare sui manifestanti, Raheleh si è rifugiata insieme a un'amica in un vicolo della capitale, in attesa di assistenza medica. Le due giovani sono state però prelevate con la forza e da quel momento risultano «scomparse», inghiottite dalla repressione.

