Romelu Lukaku si trova ancora in fase di recupero, con il rientro posticipato rispetto alle aspettative iniziali. Le sue condizioni fisiche continuano a essere monitorate attentamente, mentre il team medico lavora per favorire un ritorno in campo sicuro e graduale. Restano aggiornamenti costanti per seguire l’evoluzione del suo stato di salute e le possibilità di reinserimento nelle prossime partite.

Un campo che freme, l’erba che racconta passi trattenuti. L’attesa attorno a Romelu si sente persino dal respiro dei presenti: un ritorno desiderato, ma non ancora maturo. Lukaku, le condizioni (Ansa Foto) – serieanews.com . Chi osserva da vicino nota dettagli che non mentono. Cambi di ritmo controllati. Scatti brevi. Pausa lunga tra un esercizio e l’altro. Qui non c’è improvvisazione. C’è un piano. E c’è prudenza. Romelu Lukaku resta al centro delle conversazioni. I compagni lo salutano, lo staff lo guida, i tifosi aspettano. 🔗 Leggi su Serieanews.com

Lukaku: Rientro Posticipato e Aggiornamenti sulle Sue Condizioni Fisiche

