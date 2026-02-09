Iran Raheleh ingegnere e studentessa al Politecnico di Milano colpita dai pasdaran | Condizioni critiche

Nella notte più difficile degli ultimi tempi in Iran, Raheleh Moeini, ingegnere e studentessa al Politecnico di Milano, è stata colpita dai pasdaran. La giovane si trova in condizioni critiche, mentre le proteste nel suo paese continuano a scoppiare e a essere repressa con violenza. La sua storia arriva al centro dell’attenzione internazionale, tra timori di un’escalation di violenze e una crisi che non sembra volersi fermare.

Nella notte che segna uno dei momenti più bui della recente storia iraniana, il nome di Raheleh Moeini entra nel racconto della repressione che ha travolto le proteste in Iran. È l’ 8 gennaio, quando le manifestazioni contro il regime infiammano Teheran e decine di altre città. Raheleh, 23 anni, decide di scendere in strada insieme a un’amica. Si danno appuntamento per partecipare ai cortei che da giorni gridano slogan contro il potere, sfidando apertamente la presenza armata dei Guardiani della Rivoluzione. Nel quartiere benestante di Sa’adat Abad, la folla avanza scandendo cori di protesta, mentre i cecchini del regime presidiano le strade. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

