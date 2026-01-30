Napoli ragazzo di 20 anni muore in casa dell' amico a Pianura | si ipotizza overdose

Un ragazzo di 20 anni è morto ieri pomeriggio a Pianura, in un appartamento. La polizia indaga sull’accaduto, ma al momento non ci sono certezze. Si pensa a un’overdose, ma nessuna conferma ufficiale. I familiari sono sotto shock, e gli amici raccontano che il giovane era incensurato e senza problemi. La scena è stata sequestrata, e gli inquirenti stanno analizzando ogni dettaglio per capire cosa sia successo.

Tragedia a Pianura: è ancora avvolta nel mistero la morte di un ragazzo ventenne, incensurato, avvenuta nel pomeriggio di ieri all'interno di un'abitazione del quartiere nella periferia occidentale della città. Il decesso è avvenuto nell'appartamento abitato da un amico della vittima, e non si esclude - al momento - che a determinarlo possa essere stata una overdose. Le indagini sulla causa della morte Ma serve ancora cautela prima di poter definire la causa della morte. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, ma per il ragazzo ormai non c'era più niente da fare: all'arrivo dei sanitari il suo cuore aveva già cessato di battere.

