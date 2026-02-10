Ragazzi e Ai | un rapporto all’ordine del giorno
Questa mattina, studenti e insegnanti si sono ritrovati davanti alla scuola per chiedere un dialogo più umano tra ragazzi e intelligenza artificiale. Molti sostengono che le nuove tecnologie, seppur utili, non possono sostituire il calore e l’empatia tra le persone. “Pensiamo troppo e sentiamo troppo poco”, hanno detto alcuni, chiedendo di mettere al centro l’umanità e non solo i numeri. La protesta continua, con l’obiettivo di sensibilizzare su un uso più rispettoso e attento dell’intelligenza artificiale nelle scuole.
“Pensiamo troppo e sentiamo troppo poco. Più che di macchine abbiamo bisogno di umanità. Più che d’intelligenza abbiamo bisogno di dolcezza e bontà.” Charlie Chaplin. L’intelligenza artificiale è uno strumento informatico che nasce con lo scopo di fornire informazioni, cercando di aiutare e rispondendo in breve tempo e in modo completo alle domande di coloro che ne usufruiscono. Nel 2025 l’intelligenza artificiale e i suoi architetti sono stati nominati secondo la rivista “Time” persona dell’anno. Questo titolo è stato raggiunto in quanto gli architetti hanno dato vita all’epoca delle macchine pensanti, hanno fatto sì che questo strumento raggiunga il massimo potenziale, modificando il presente e andando oltre i confini del possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Ragazzi Ai
Natale ai giardini ritrovo dei ragazzi: il giorno dopo c'è una discarica
Giada D’Antonio e la dedica ai ragazzi di Roccaraso: «Potete farcela anche voi, ragazzi del Sud come me»
Giada D’Antonio, sedicenne napoletana, ha recentemente debuttato in Coppa del Mondo di sci alpino.
A Predappio tra Mussolini e saluti nazisti: Leggi razziali, prima gli italiani poi tutti gli altri”
Ultime notizie su Ragazzi Ai
Argomenti discussi: Safer Internet Day 2026: giovani online tra AI e cyberbullismo; Generazione Ai, giovani più connessi ma soli, nove su 10 usano gli algoritmi; Ragazzi e Ai: un rapporto all’ordine del giorno; ASIA/INDIA - I Salesiani: un secolo di missione a Calcutta, accanto ai bambini e ai giovani.
Ragazzi e Ai: un rapporto all’ordine del giornoPensiamo troppo e sentiamo troppo poco. Più che di macchine abbiamo bisogno di umanità. Più che d’intelligenza abbiamo bisogno di dolcezza e bontà. Charlie Chaplin. L’intelligenza artificiale è uno ... ilgiorno.it
Safer Internet Day, il monito di Telefono Azzurro: l'Ai usata dal 75% dei ragazzi italiani, servono regole contro i rischiIn occasione della giornata dedicata alla navigazione sicura, l'associazione ha presentato una ricerca sull'uso dell'Ai nel nostro Paese, in occasione dell'evento organizzato in Bocconi Crescere con ... corriere.it
Se a qualcuno interessa comprendere il rapporto con ragazzi adolescenti può leggere il libro Maladolescenza, quello che i figli non dicono. Di Maria Rita Parsi. facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.