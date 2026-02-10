Questa mattina, studenti e insegnanti si sono ritrovati davanti alla scuola per chiedere un dialogo più umano tra ragazzi e intelligenza artificiale. Molti sostengono che le nuove tecnologie, seppur utili, non possono sostituire il calore e l’empatia tra le persone. “Pensiamo troppo e sentiamo troppo poco”, hanno detto alcuni, chiedendo di mettere al centro l’umanità e non solo i numeri. La protesta continua, con l’obiettivo di sensibilizzare su un uso più rispettoso e attento dell’intelligenza artificiale nelle scuole.

“Pensiamo troppo e sentiamo troppo poco. Più che di macchine abbiamo bisogno di umanità. Più che d’intelligenza abbiamo bisogno di dolcezza e bontà.” Charlie Chaplin. L’intelligenza artificiale è uno strumento informatico che nasce con lo scopo di fornire informazioni, cercando di aiutare e rispondendo in breve tempo e in modo completo alle domande di coloro che ne usufruiscono. Nel 2025 l’intelligenza artificiale e i suoi architetti sono stati nominati secondo la rivista “Time” persona dell’anno. Questo titolo è stato raggiunto in quanto gli architetti hanno dato vita all’epoca delle macchine pensanti, hanno fatto sì che questo strumento raggiunga il massimo potenziale, modificando il presente e andando oltre i confini del possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ragazzi e Ai: un rapporto all’ordine del giorno

