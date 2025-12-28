Giada D’Antonio e la dedica ai ragazzi di Roccaraso | Potete farcela anche voi ragazzi del Sud come me

28 dic 2025

Giada D’Antonio, sedicenne napoletana, ha recentemente debuttato in Coppa del Mondo di sci alpino. La giovane atleta si rivolge ai ragazzi di Roccaraso e del Sud, sottolineando che con impegno e determinazione anche loro possono raggiungere importanti traguardi. La sua esperienza, breve ma significativa, rappresenta un esempio di crescita e di speranza per le nuove generazioni sportive.

Dura due intermedi e appena trenta secondi, l’esordio in Coppa del Mondo di sci alpino della sedicenne napoletana Giada D’Antonio. Un lampo carico di emozione e significato, consumato tra i pali stretti di Semmering, in Austria, su un tracciato che si rivelerà il vero antagonista della giornata. La “Black Panther” combatte subito contro una pista martoriata: buche profonde, neve spaccata, il terreno reso duro dall’acqua e dal sale gettato per far ghiacciare. Una prima manche spietata, che fa fuori il 50% delle atlete in gara: 40 su 79. Tra loro anche Giada, scesa con il pettorale numero 70, terzultima a partire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

