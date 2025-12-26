Natale ai giardini ritrovo dei ragazzi | il giorno dopo c' è una discarica

"Ogni anno lo stesso copione: un luogo pubblico trasformato in una discarica". Così sui social la presidente del Municipio Medio Levante Anna Palmieri, che ha postato un video della situazione ai giardini di Santa Teresa dopo i festeggiamenti per il Natale in uno spazio da sempre ritrovo dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

