Sconosciuto afferra una bambina davanti all' asilo e la bacia sulla bocca con insistenza Panico per mamma e zia

Un episodio inquietante si è verificato a Cardano al Campo, dove una bambina di 3 anni è stata vittima di un atto aggressivo davanti a un asilo. Un uomo di 35 anni avrebbe afferrato e baciato insistentemente la piccola, scatenando panico tra familiari e testimoni. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

Era mano nella mano con la sua mamma, appena uscita dalla scuola per l'infanzia. Poi l'incubo. Davanti a un asilo di Cardano al Campo (comune in provincia di Varese), nel pomeriggio di martedì 9 dicembre, un uomo di 35 anni avrebbe afferrato una bambina di 3 anni e l'avrebbe costretta a subire. 🔗 Leggi su Today.it

Afferra e bacia una bambina di 3 anni mentre esce dall'asilo: arrestato - Prima si è messo ad osservare una bimba di tre anni davanti all'asilo, poi l'ha baciata sulla bocca davanti alla madre. Come scrive msn.com

Abbraccia la bambina fuori da scuola e la porta via, ma è uno sconosciuto. La scena davanti agli occhi della madre: «Gliel’ho strappata dalle braccia» - L'uomo aveva capelli bianchi e uno zaino in spalla, secondo la denuncia della donna. Scrive msn.com

