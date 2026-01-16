Prete-giornalista di 81 anni adesca collega la procura chiede rinvio a giudizio per violenza sessuale

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di un prete e giornalista spagnolo di 81 anni, accusato di aver commesso violenza sessuale nei confronti di un collega di 40 anni. L'indagine si basa su presunti comportamenti inappropriati messi in atto dall’uomo, che ora dovrà rispondere delle accuse davanti al tribunale.

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per un prete giornalista spagnolo di 81 anni accusato di violenza sessuale ai danni di un suo collega di 40 anni. I magistrati contestano all'uomo la fattispecie prevista dal comma 3 in riferimento ai casi “di minore gravità”. I fatti risalgono ai giorni del Conclave per l'elezione del nuovo Pontefice e secondo l'accusa, il sacerdote avrebbe tentato un approccio sessuale dopo aver invitato il collega in casa. I due si erano conosciuti nel periodo compreso tra il ricovero di Papa Francesco e la fumata bianca per Leone XIV e tra loro sarebbe nata un'amicizia legata al loro comune lavoro nell'ambito degli eventi da seguire. 🔗 Leggi su Romatoday.it

