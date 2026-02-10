Rabbia sul Masterplan di via Pompei | Una colata di cemento a Sant’Albino

La giunta Pilotto ha dato il via libera al nuovo Masterplan per il comparto D1 di via Pompei, a nord di Sant’Albino. La decisione ha fatto scoppiare la rabbia tra i residenti, che temono un’esplosione di cemento in un’area già molto popolata. Le proteste si sono fatte sentire durante l’ultima riunione, con chiacchiere accese e qualche confronto acceso tra cittadini e amministratori. Ora si aspettano reazioni e possibili ricorsi, mentre il progetto prosegue senza sosta.

La giunta Pilotto ha approvato un "Masterplan del comparto D1 via Pompei", a nord del quartiere Sant'Albino. Un'opportunità di sviluppo, per come la vedono gli amministratori, l'ennesimo scippo di area verde secondo i residenti: 45mila metri quadri di suolo libero, destinati a capannoni per aziende private. Gli abitanti si aspettavano che il!Masterplan" indicasse come sviluppare la zona produttiva, con attrezzature di servizio, spazi verdi e parcheggi pubblici, presumibilmente in un'ottica sostenibile. Invece si limita a suddividere il comparto in quattro lotti, occupando con capannoni tutta la superficie degli stessi e non prevedendo nulla per chi vive il quartiere.

