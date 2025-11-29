La proposta di Pogacar sul calendario | Invertire Giro d' Italia e Vuelta

Roma, 29 novembre 2025 - Giro d'Italia o Vuelta? Con il Tour de France fisso nei propri programmi, come per tutti i grandi del ciclismo, il dilemma sul secondo Grande Giro da disputare in stagione riguarda anche Tadej Pogacar, che non scioglie l'enigma, rilanciando con una proposta che trova, tra gli altri, l'appoggio anche di Adam Hansen, il presidente del CPA. La proposta di Pogacar. Ai microfoni di CyclingNews, lo sloveno ha parlato del calendario ormai tradizione per i Grandi Giri: tradizionale, sì, ma non inamovibile e immutabile, almeno dal punto di vista del campione iridato ed europeo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La proposta di Pogacar sul calendario: "Invertire Giro d'Italia e Vuelta"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tadej Pogacar lancia una proposta di modifica del calendario internazionale. - facebook.com Vai su Facebook

La proposta di Pogacar sul calendario: "Invertire Giro d'Italia e Vuelta" - Lo sloveno, appoggiato da Adam Hansen, motiva così la sua idea: "A maggio in Italia il tempo è incerto, mentre ad agosto in Spagna fa troppo caldo. Come scrive sport.quotidiano.net

Tadej Pogacar spiazza tutti: “Ho sempre pensato che Giro d’Italia e Vuelta a España dovrebbero invertire le date” - Una proposta che spiazza tutti, allo stesso modo di quando è in bicicletta e si toglie dalla ruota i suoi avversari. Riporta oasport.it

Pogacar, il calendario del 2025: "Tour e Mondiali gli obiettivi. Il Giro? Vediamo..." - Tadej Pogacar svela, in parte, le sue carte per il 2025: "Tour de France e Mondiali sono i principali obiettivi. Si legge su sport.sky.it