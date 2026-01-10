Nairo Quintana, alla vigilia del suo ultimo anno di carriera, manifesta il desiderio di partecipare alla Vuelta 2026. La stagione rappresenta un’opportunità per concludere al meglio un percorso professionale di rilievo. Tuttavia, la sua presenza dipende anche dalle decisioni e dai piani della Movistar Team, con cui sta cercando di trovare un accordo che possa permettergli di realizzare il suo obiettivo.

Roma, 10 gennaio 2026 - Un ultimo ballo prima del ritiro: quella appena cominciata dovrebbe essere l'ultima stagione di Nairo Quintana, che sogna di chiudere in bellezza e che, per farlo, deve lottare anche con le ambizioni e i piani della sua Movistar Team. Le dichiarazioni di Quintana. Per il momento, al formazione spagnola non ha incluso in alcun Grande Giro il colombiano, che ai microfoni di ESPN Ciclismo ha fatto il punto della situazione, dimostrandosi molto dentro al progetto. "Ci stiamo allenando bene e preparando nella miglior maniera possibile per ciò che verrà. Ho terminato la scorsa stagione con un buon ritmo, disputando corse importanti in Italia e aiutando la squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Quintana sogna la Vuelta 2026: "Farò di tutto per convincere la squadra"

