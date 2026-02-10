Questura di Benevento | giornata in memoria di Giovanni Palatucci

Questa mattina alla Questura di Benevento si è tenuta una cerimonia in memoria di Giovanni Palatucci. Il Prefetto Raffaela Moscarella e il Questore Giovanni Trabunella hanno deposto una corona di alloro davanti alla targa a lui dedicata e davanti all’ulivo piantato in sua memoria. La giornata ha ricordato il ruolo di Palatucci, morto nel campo di concentramento di Dachau nel 1945, e il suo impegno come funzionario di Polizia e Questore Reggente di Fiume.

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina, presso la Questura, il Prefetto Raffaela Moscarella ed il Questore Giovanni Trabunella hanno voluto ricordare Giovanni Palatucci, funzionario di Polizia e Questore Reggente di Fiume morto il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento di Dachau, con la deposizione di una corona di alloro dinanzi alla targa a lui intitolata e all'ulivo piantato in sua memoria dinanzi alla Questura. Palatucci, insignito nel 1995 della Medaglia d'Oro al merito civile, grazie al suo impegno permise a numerosi ebrei di essere salvati dall'Olocausto, e per questo è stato riconosciuto "Giusto tra le Nazioni" e proclamato "Servo di Dio".

