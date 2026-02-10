Questa foto di Minenna con Mattarella è stata alterata – L’analisi

Una foto di Marcello Minenna con Sergio Mattarella sta facendo discutere. La foto, pubblicata sul sito personale di Minenna, è stata giudicata alterata. L’ex direttore generale delle Dogane e assessore calabrese si mostra accanto al Presidente della Repubblica, ma ora si cerca di capire se l’immagine sia reale o manipolata.

Una foto pubblicata sul sito personale di Marcello Minenna, ex dg delle Dogane e assessore della giunta Occhiuto in Calabria, lo mostra insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Entrambi vengono ripresi in una delle stanze del Quirinale, mentre Minenna consegna una copia del suo libro "La moneta incompiuta". Un'immagine che non è passata inosservata, segnalata da Luciano Capone per Il Foglio, e che analizzeremo in questo articolo. Per chi ha fretta. L'immagine alterata è presente nella galleria fotografica del sito di Marcello Minenna.. L'immagine risulta caricata nel sito nel febbraio 2025.

