Quella scarpa che ho trovato Garlasco la testimonianza in tv | Cosa è successo dopo

Questa mattina in tv una testimone ha raccontato di aver trovato una scarpa che potrebbe essere collegata al caso di Garlasco. La donna ha spiegato cosa ha visto e cosa è successo subito dopo, aprendo di nuovo una finestra su un episodio che sembrava ormai chiuso. La vicenda torna a scuotere l’opinione pubblica, con nuovi dettagli che riaccendono le discussioni sulla vicenda.

Il caso Garlasco continua a tornare al centro dell’attenzione pubblica, soprattutto quando emergono dettagli che, nel tempo, sembrano essere scivolati ai margini dell’inchiesta. Nella puntata di oggi di Mattino Cinque il racconto si è concentrato su uno di questi elementi, apparentemente secondario ma capace di raccontare molto delle scelte investigative compiute dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Un particolare che riporta alla memoria il clima di quei mesi, quando ogni segnalazione veniva vissuta come potenzialmente decisiva. >> Lutto nel cinema, è arrivato l’annuncio ufficiale A introdurre il tema è stata Federica Panicucci, che ha spiegato come la trasmissione avesse deciso di tornare su un reperto mai davvero chiarito.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Garlasco Scarpa “Quella scena l’ho vista con i miei occhi”: la cronista racconta cosa è successo prima del pestaggio del poliziotto a Torino Una cronista di Torino racconta cosa ha visto prima del pestaggio a un agente di polizia. “Chiedo scusa”. Garlasco, De Rensis lo dice in diretta tv: cosa è successo Durante una trasmissione televisiva, De Rensis ha pronunciato un “Chiedo scusa”, riaccendendo l’attenzione sulle indagini dell’omicidio di Chiara Poggi. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Garlasco, nuovi testimoni in Procura È presto per tutto Ultime notizie su Garlasco Scarpa Argomenti discussi: Brooks Glycerin Flex, il cambio di paradigma delle scarpe da corsa; Andrea Bolzan: Il Cavazzo mi ha convinto a staccare le scarpe dal chiodo; Birkenstock lancia i sandali da sposa: basterà un paio di scarpe comode per far arrivare più donne all'altare?; Mirco Antenucci: Oggi gestisco le case che compravo da calciatore. Il primo regalo? Scarpe oscene. Garlasco, la scarpa trovata vicino alla villetta di Chiara Poggi e mai analizzata, il racconto del testimone: «L'ho data ai vigili, ma non so che fine abbia fatto»Una scarpa trovata vicino alla villetta dei Poggi. Consegnata alle autorità. E poi, sparita dai radar dell’inchiesta. È questo il dettaglio emerso nella puntata di Mattino ... leggo.it Garlasco in TV, il mistero della scarpa rinvenuta nei pressi della villetta dei Poggi: Gettata nei rifiuti senza verbaleUna scarpa ritrovata a pochi passi da casa Poggi, mai repertata e poi scomparsa, riaccende i dubbi a Mattino Cinque su decisioni prese troppo in fretta dalle forze dell'ordine. libero.it Mattino 5. . #Garlasco, poteva essere rilevante, all'epoca, repertare la scarpa trovata dietro Via Pascoli Risponde Armando Palmegiani in diretta a #Mattino5 - facebook.com facebook #Garlasco: la scarpa ritrovata è stata buttata nei rifiuti perché ritenuta non pertinente all'indagine #Mattino5 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.