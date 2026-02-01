Una cronista di Torino racconta cosa ha visto prima del pestaggio a un agente di polizia. “Fortuna vuole che l’ho vista con i miei occhi, ero a cinque metri, più vicina del videomaker che stava dietro di me”, dice. La scena si è svolta nel centro della città e ora si aspetta che la polizia faccia luce sull’accaduto.

“Fortuna vuole che quella scena l ‘abbia vista con i miei occhi, ero a cinque metri, ancora più vicina del videomaker che si trovava alle mie spalle”. La cronista Rita Rapisardi, giornalista freelance che sabato a Torino ha seguito per il Manifesto il corteo pro Askatasuna e poi gli scontri tra alcuni manifestanti e la polizia, racconta in un post su Facebook ciò che ha visto nei secondi precedenti al video diventato virale: quello in cui si vedono attivisti incappucciati pestare l’agente Alessandro Calista, mentre è a terra, anche con un martello. Il poliziotto 29enne è stato ricoverato in ospedale senza ferite gravi: oggi ha ricevuto la visita della premier Giorgia Meloni, mentre le forze di governo proprio sulla scorta di quel video invocano il pugno duro dei giudici e una nuova stretta normativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quella scena l’ho vista con i miei occhi”: la cronista racconta cosa è successo prima del pestaggio del poliziotto a Torino

Approfondimenti su Torino Poliziotto

Durante il corteo anti-sgombero a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato preso di mira da alcuni manifestanti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Torino Poliziotto

Argomenti discussi: C’è Porcah per te 3.03 – Finalmente rieccoci…; Miriam Leone: Quella volta che ho litigato con Accorsi per una scena di sesso; Only fans | I maestri venerabili, le figlie virali e le gioie inaspettate del fanatismo adulto; American Pie, Jason Biggs: Ho mostrato a mio figlio la scena più imbarazzante del film.

Buffy, James Marsters andò in terapia dopo aver girato QUELLA scenaL'attore ha raccontato la sua esperienza personale durante la produzione della famosa serie televisiva di Sarah Michelle Gellar. serial.everyeye.it

A Torino abbiamo assistito ad una scena di violenza inaudita... VERGOGNA!!! Voi non siete degli eroi e non avete tutelato la battaglia per il riconoscimento delle attività dei centri sociali! . . . #ilmiopensiero #torino #stopviolenza #sunday #immabattaglia - facebook.com facebook

#Torino, a #Como va in scena "Quer pasticciaccio brutto della gestione Baroni" #ComoTorino è l'emblema di una gestione di #Baroni fin qui ampiamente insufficiente sotto tutti i punti di vista #ToroNews #TorinoFC L'approfondimento x.com