Quella scena l’ho vista con i miei occhi | la cronista racconta cosa è successo prima del pestaggio del poliziotto a Torino

Da ilfattoquotidiano.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una cronista di Torino racconta cosa ha visto prima del pestaggio a un agente di polizia. “Fortuna vuole che l’ho vista con i miei occhi, ero a cinque metri, più vicina del videomaker che stava dietro di me”, dice. La scena si è svolta nel centro della città e ora si aspetta che la polizia faccia luce sull’accaduto.

“Fortuna vuole che quella scena l ‘abbia vista con i miei occhi, ero a cinque metri, ancora più vicina del videomaker che si trovava alle mie spalle”. La cronista Rita Rapisardi, giornalista freelance che sabato a Torino ha seguito per il Manifesto il corteo pro Askatasuna e poi gli scontri tra alcuni manifestanti e la polizia, racconta in un post su Facebook ciò che ha visto nei secondi precedenti al video diventato virale: quello in cui si vedono attivisti incappucciati pestare l’agente Alessandro Calista, mentre è a terra, anche con un martello. Il poliziotto 29enne è stato ricoverato in ospedale senza ferite gravi: oggi ha ricevuto la visita della premier Giorgia Meloni, mentre le forze di governo proprio sulla scorta di quel video invocano il pugno duro dei giudici e una nuova stretta normativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

quella scena l8217ho vista con i miei occhi la cronista racconta cosa 232 successo prima del pestaggio del poliziotto a torino

© Ilfattoquotidiano.it - “Quella scena l’ho vista con i miei occhi”: la cronista racconta cosa è successo prima del pestaggio del poliziotto a Torino

Approfondimenti su Torino Poliziotto

Torino, poliziotto 29enne Calista aggredito e picchiato a calci, pugni e martellate al corteo pro Askatasuna - il VIDEO del pestaggio

Durante il corteo anti-sgombero a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato preso di mira da alcuni manifestanti.

Simona Pirozzi in scena al Trianon Viviani con "Tutto chiaro (attraverso i miei occhi)"

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Torino Poliziotto

Argomenti discussi: C’è Porcah per te 3.03 – Finalmente rieccoci…; Miriam Leone: Quella volta che ho litigato con Accorsi per una scena di sesso; Only fans | I maestri venerabili, le figlie virali e le gioie inaspettate del fanatismo adulto; American Pie, Jason Biggs: Ho mostrato a mio figlio la scena più imbarazzante del film.

quella scena l hoBuffy, James Marsters andò in terapia dopo aver girato QUELLA scenaL'attore ha raccontato la sua esperienza personale durante la produzione della famosa serie televisiva di Sarah Michelle Gellar. serial.everyeye.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.