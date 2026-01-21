Chiedo scusa Garlasco De Rensis lo dice in diretta tv | cosa è successo

Durante una trasmissione televisiva, De Rensis ha pronunciato un “Chiedo scusa”, riaccendendo l’attenzione sulle indagini dell’omicidio di Chiara Poggi. Le nuove analisi sui file consultati dalla vittima prima della morte sollevano interrogativi sulla vicenda, una delle più discusse degli ultimi anni. Questa dichiarazione introduce un possibile aggiornamento nelle indagini, invitando a riflettere su aspetti ancora da chiarire e sulle implicazioni di quanto emerso.

Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi tornano a concentrarsi sugli ultimi file consultati dalla giovane prima di essere uccisa, aprendo nuovi interrogativi su una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi anni. Al centro dell’attenzione non c’è più soltanto la dinamica del delitto, ma ciò che sarebbe accaduto nelle ore precedenti sul computer utilizzato dalla vittima, un dettaglio che potrebbe rimettere in discussione ipotesi considerate finora consolidate. >> “Un inferno.”. Principe Harry, la voce rotta dal pianto: esplode davanti a tutti. Cosa è successo adesso Durante la puntata di Far West, andata in onda martedì 20 gennaio, viene ricordato come i periti informatici Porta e Occhetti abbiano sostenuto che Chiara, la sera prima dell’omicidio, avrebbe scaricato le foto del fidanzato Alberto Stasi, appena rientrato da un viaggio a Londra.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Alzo le mani”. Garlasco, De Rensis guarda il video e lo ammette. Cosa è successoNel caso di Garlasco, De Rensis ha riconosciuto il contenuto del video.

Leggi anche: “Che cosa hai detto?”. Garlasco, Garofano a muso duro contro De Rensis: lo scontro in tv

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

Argomenti discussi: Garlasco in Tv, Sottile: Mettono in cattiva luce Alberto Stasi. E De Rensis attacca sugli asini che volano.

Delitto di Garlasco, De Rensis: Su di me palle colossali/ Indagini monili di Chiara? InutilizzabiliIl delitto di Garlasco a Storie Italiane con le parole dell'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, ma anche di Marchetto ... ilsussidiario.net

Garlasco, rivelazioni choc: Lì tutti hanno paura di una persona. Stasi incastrato con una telefonataLa Iena Alessandro di Giuseppe, ospite a Zona Bianca, ha lasciato gli spettatori senza parole con le sue affermazioni: Le persone hanno visto e le coscienze cominciano a svegliarsi ... msn.com

| Black Angels, parla il Presidente: “Chiedo scusa a città, tifosi e sponsor” Antonio Bartoccini ancora amareggiato per la sconfitta contro Firenze: “Non ho ancora smaltito, la squadra affronti le ultime partite con dignità e orgoglio nel rispetto del club e dell’amb - facebook.com facebook