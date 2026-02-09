La mamma di Giovanni Franzoni | La simbiosi con il gemello e il liceo con il latino Tutti i sacrifici fatti per lo sci

La mamma di Giovanni Franzoni racconta come il rapporto speciale con il gemello abbia segnato tutta la sua vita. Parla anche degli anni del liceo, tra latino e sacrifici, e di quanto tutto questo abbia contribuito a portarlo verso il successo nello sci. La madre descrive i mesi intensi che hanno accompagnato la carriera dell’azzurro e come, nonostante le sfide, lui abbia sempre messo il cuore in ogni gara.

Si chiama Irene la mamma di Giovanni Franzoni e del gemello Alessandro e ha condiviso le lacrime con un'altra madre di medagliata, quella di Lucia Dalmasso, bronzo nello snowboard, prima allenatrice dei figli a Falcade. Aveva tanta energia e dormiva talmente poco che a quattro anni lo hanno iscritto a uno sci club. Racconta che il figlio soffriva nell'arrivare sempre secondo, anche rispetto al fratello che ora è maestro di sci e lavora nell'azienda del padre. «Alessandro gli stava sempre davanti. “Ma tu devi impegnarti Giovanni”, io gli dicevo così. Per questo ho voluto che studiassero in un liceo vero, col latino. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Approfondimenti su Giovanni Franzoni

Ultime notizie su Giovanni Franzoni

