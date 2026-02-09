La mamma di Giovanni Franzoni | La simbiosi con il gemello e il liceo con il latino Tutti i sacrifici fatti per lo sci
La mamma di Giovanni Franzoni racconta come il rapporto speciale con il gemello abbia segnato tutta la sua vita. Parla anche degli anni del liceo, tra latino e sacrifici, e di quanto tutto questo abbia contribuito a portarlo verso il successo nello sci. La madre descrive i mesi intensi che hanno accompagnato la carriera dell’azzurro e come, nonostante le sfide, lui abbia sempre messo il cuore in ogni gara.
Si chiama Irene la mamma di Giovanni Franzoni e del gemello Alessandro e ha condiviso le lacrime con un'altra madre di medagliata, quella di Lucia Dalmasso, bronzo nello snowboard, prima allenatrice dei figli a Falcade. Aveva tanta energia e dormiva talmente poco che a quattro anni lo hanno iscritto a uno sci club. Racconta che il figlio soffriva nell'arrivare sempre secondo, anche rispetto al fratello che ora è maestro di sci e lavora nell'azienda del padre. «Alessandro gli stava sempre davanti. “Ma tu devi impegnarti Giovanni”, io gli dicevo così. Per questo ho voluto che studiassero in un liceo vero, col latino. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondimenti su Giovanni Franzoni
Irene, la mamma di Franzoni: "Sci usati, rinunce e il liceo col latino. Vi racconto il mio Giovanni"
Irene, madre di Giovanni Franzoni, rivela i sacrifici fatti per il suo ragazzo.
Giovanni Franzoni, la mamma Irene racconta i sacrifici economici fatti
Irene, la mamma di Giovanni Franzoni, rompe il silenzio e racconta i sacrifici economici fatti negli anni.
Ultime notizie su Giovanni Franzoni
Argomenti discussi: Irene, la mamma di Franzoni: Sci usati, rinunce e il liceo col latino. Vi racconto il mio Giovanni; Mamma Irene Franzoni, l'abbraccio più lungo con il suo bimbo: La gara però l'ho seguita sul telefonino, avevamo pagato (cari) i biglietti ma in pista non si vedeva niente; Un quadro in memoria di Tamburi. Il dono di Soricelli ai familiari; Il mio ragazzo con l'acceleratore. L'emozione dei genitori di Franzoni.
La mamma di Franzoni: I figli bisogna spronarli sempre, tutto deve essere guadagnatoMamma Irene è la tifosissima numero uno, a fianco di papà Osvaldo e del fratello (gemello) Alessandro: è la famiglia Franzoni al gran completo, in prima linea a Bormio per assistere al trionfo sportiv ... bresciatoday.it
Irene, la mamma di Franzoni: Sci usati, rinunce e il liceo col latino. Vi racconto il mio GiovanniLe confessioni della madre dell'argento olimpico in discesa: L'emozione più travolgente a Kitzbuhel. La simbiosi col fratello e l'allenatrice che gli ha cambiato la vita, la mamma di Lucia Dalmasso. msn.com
L'ITALIA CI CREDE DAVVERO PER LA MEDAGLIA NELLA NUOVA COMBINATA A SQUADRE MASCHILE Giovanni Franzoni (Italia 1) fa registrare il miglior tempo in discesa e ora è tutto nelle mani di Alex Vinatzer in slalom Alle spalle dell'azzurro facebook
Medaglie Italia #MilanoCortina2026 Giovanni Franzoni Dominik Paris Francesca Lollobrigida Sofia Goggia Lucia Dalmasso T. Giacomel, L. Hofer, D. Wierer, L. Vittozzi Riccardo Lorello x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.