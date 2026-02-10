Quegli italiani diventati profughi a casa loro

Dopo la fine della guerra, migliaia di italiani provenienti da Istria e Dalmazia si sono ritrovati a vivere come profughi proprio a casa loro. Molti sono arrivati nel campo di Padriciano, vicino a Trieste, dove hanno trascorso mesi in condizioni difficili, tra tende e mancanza di servizi essenziali. La fuga forzata ha cambiato per sempre la vita di queste persone, costrette a ricostruire tutto da zero in un territorio che conoscevano solo da lontano.

A guerra finita, migliaia di istriani e dalmati in fuga da Tito finirono nel campo di Padriciano, alle porte di Trieste, dove vissero in condizioni misere. A torto considerati fascisti, non potevano uscire dalla struttura. Alcuni, non reggendo, si ammazzarono. Un leggero strato di brina ricopre l’erba attorno al campo profughi di Padriciano. Una sottile nebbia avvolge l’aria e sembra lasciare tutto in sospeso. Come quelle anime che sono passate da qui a guerra finita. Istriani e dalmati costretti a lasciare le loro terre mentre i titini avanzavano e attuavano una vera e propria pulizia etnica. Non restava altro che partire. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Quegli italiani diventati profughi a casa loro Approfondimenti su Trieste Padriciano Foibe, italiani profughi in casa loro Dopo la fine della guerra, centinaia di migliaia di italiani provenienti dall'Istria e dalla Dalmazia si sono trovati senza casa. Hamilton al fianco dei profughi palestinesi: "Colpito dal loro spirito di sopravvivenza. Doniamo tutti" Hamilton ha visitato un campo profughi palestinese in Giordania, esprimendo ammirazione per lo spirito di sopravvivenza delle persone coinvolte. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Abbiamo votato come la stragrande maggioranza degli italiani, cosa che non è capitata spesso al Pd in quegli anni. x.com Con l’inaugurazione della mostra , presso la Sala dell’Accademia del Broletto, si sono aperte le iniziative legate al Giorno del Ricordo. È una storia che prende forma aprendo i cassetti delle case di quegli italiani che, al termine de facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.