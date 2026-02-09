Foibe italiani profughi in casa loro

Dopo la fine della guerra, centinaia di migliaia di italiani provenienti dall'Istria e dalla Dalmazia si sono trovati senza casa. Molti sono stati costretti a lasciare le loro terre, lasciando alle spalle tutto ciò che avevano. La loro fuga è stata dolorosa, e ancora oggi molti ricordano quei momenti difficili.

A guerra finita, centinaia di migliaia di italiani provenienti dall'Istria e dalla Dalmazia hanno dovuto abbandonare le loro terre e le loro case. Molti di loro furono mandati nel campo profughi di Padriciano, oggi un museo conservato dall'Unione degli istriani. Una vita difficile, tutta da costruire. Di cui oggi restano masserizie e muri incrostati dal tempo.

