Hamilton ha visitato un campo profughi palestinese in Giordania, esprimendo ammirazione per lo spirito di sopravvivenza delle persone coinvolte. Il pilota ha sottolineato l’importanza di contribuire al sostegno delle vittime del conflitto a Gaza, invitando tutti a fare la propria parte. L’incontro con le associazioni umanitarie ha rappresentato un gesto di solidarietà e attenzione verso le sfide attuali.

Attraverso un lungo messaggio pubblicato sui suoi canali social Lewis Hamilton torna a esporsi in prima persona sulla guerra a Gaza, condividendo il racconto e la testimonianza di una recente visita in Giordania, dove ha potuto vedere da vicino il lavoro umanitario a sostegno della popolazione palestinese. "Il tempo che ho trascorso in Giordania visitando un ospedale e un centro logistico degli aiuti dedicato a sostenere le persone a Gaza mi ha cambiato la vita", ha scritto il sette volte campione del mondo di Formula 1. Un’esperienza che ha dato ancora più consapevolezza al pilota, da sempre attivo sul piano umanitario: "Quando vedi cosa sta succedendo sul campo, è facile sentirsi senza speranza, come se non ci fosse nulla che possiamo fare per aiutare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hamilton al fianco dei profughi palestinesi: "Colpito dal loro spirito di sopravvivenza. Doniamo tutti"

Leggi anche: Tutti i parroci di Riccione al fianco del vescovo Anselmi, celebrato lo spirito di San Martino

Gaza è di nuovo sott’acqua, allagato il campo profughi dei palestinesi sfollati – Video

Gaza si trova ancora una volta sotto acqua, con il campo profughi di Deir el-Balah allagato a causa delle recenti piogge. Gli abitanti, palestinesi sfollati, si impegnano a ripulire le tende danneggiate e a gestire le conseguenze di questa emergenza. La situazione evidenzia le difficoltà quotidiane di chi vive in condizioni precarie nella Striscia di Gaza, aggravate da eventi climatici e tensioni persistenti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ferrari, cambio nell'organigramma interno: Riccardo Adami abbandona Lewis Hamilton e passa al programma Driver Academy - L’ingegnere di pista che nel 2025 ha lavorato al fianco di Lewis Hamilton passerà or ... eurosport.it