Quattro donne si sono messe in testa di cambiare le cose, non solo a parole. Hanno deciso di agire per vendicare le vittime di femminicidio, cercando di rompere il silenzio con azioni concrete. La loro storia emerge dalle pagine di Marilù Oliva, che racconta di una rivolta femminile nata dalla rabbia e dalla voglia di cambiare.

di Marilù Oliva “Se pensa alla Magia Nera, Magalie ne percepisce in parte l’energia buona, quella costruttiva. Quattro donne ferite dagli eventi che non si vogliono piegare alla rassegnazione comune. Quattro sghembe rivoluzionarie contro i femminicidi. Ne uccidono una un giorno sì e due no, dicono le voci quasi rassegnate, come se non ci fosse soluzione. I poliziotti? Erano stati allertati. Però è successo. Un’altra mamma non crescerà più i suoi bambini. Cosa si fa davvero per cambiare la mentalità? Così le streghe hanno ordito il delitto che ha come vittima un assassino. Cosa credono di fare, di poter ripulire il mondo? Magalie sfoglia i quotidiani di cui ha fatto incetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quattro streghe rivoluzionarie per vendicare i femminicidi. Il racconto di Marilù Oliva per il Fatto Quotidiano

Bologna si trasforma in scena di un nuovo thriller di Marilù Oliva.

