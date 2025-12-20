GRWM quando il quotidiano diventa racconto | il fenomeno dei video Get Ready With Me

C’è un momento, prima di uscire di casa, che per anni è rimasto privato: lo specchio, il silenzio, la scelta dei vestiti, un gesto ripetuto quasi in automatico. Oggi quel momento è diventato contenuto. Si chiama GRWM, acronimo di Get Ready With Me, “preparati con me”, ed è uno dei formati più riconoscibili e seguiti del panorama digitale contemporaneo. Nati e cresciuti soprattutto su TikTok, Instagram e YouTube, i video GRWM mostrano creator e personaggi pubblici mentre si truccano, si vestono o si preparano per un evento, chiacchierando con il pubblico. Il successo del format non risiede tanto nell’abbigliamento o nel make-up, quanto nel racconto che accompagna quei gesti quotidiani. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

