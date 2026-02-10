Quasi 400 mila animali sono stati usati per la sperimentazione in Italia in un anno I dati del Ministero della Salute

Ogni anno in Italia quasi 400 mila animali vengono usati per la sperimentazione. I dati del Ministero della Salute mostrano come la ricerca scientifica faccia affidamento su numeri elevati di animali, senza grandi cambiamenti negli ultimi tempi. La maggior parte di questi vengono impiegati in laboratori di ricerca, spesso senza molta trasparenza su cosa succede dopo. La questione resta aperta, con molte domande sulla reale necessità di usare così tanti animali in sperimentazioni che coinvolgono spesso metodi alternativi.

I dati del Ministero della Salute sul numero di animali che vengono utilizzati ogni anno per la ricerca scientifica. Rispetto all'anno precedente (2023 su 2022) si sono ridotti i casi ma ancora sono centinaia di migliaia i soggetti coinvolti tra cui anche i cani. Al primo posto dei più utilizzati ci sono sempre i topi e i ratti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Quasi 400 mila pesci usati dall'Unione europea per i test chimici: la denuncia per fermare la sperimentazione sugli animaliHumane World for Animals ha pubblicato un report in cui si evidenza che ogni anno l'Unione europea esegue test tossicologici su quasi 400 mila pesci per rispondere alle linee guida del sistema REACH

