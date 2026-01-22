Anno da record per Villa Monastero | quasi 400 mila visitatori conquistati i turisti stranieri

Il 2025 si è rivelato un anno di successo per Villa Monastero di Varenna, che ha registrato circa 396.000 visitatori, segnando un nuovo record di presenze. L'affluenza crescente, in particolare tra i turisti stranieri, testimonia l'importanza culturale e storica della villa, consolidando la sua posizione come meta di interesse nel panorama turistico della regione.

I nuovi dati che testimoniano il successo della splendida dimora a picco sul lago, simbolo lecchese del Lake Como. L'85% viene dall'estero, anche da India, Cina, Regno Unito e Messico Il 2025 è stato un anno caratterizzato da nuovi record per Villa Monastero di Varenna, che per la prima volta ha sfiorato i 400 mila visitatori, raggiungendo quota 396.782 e confermandosi sempre più un’attrattiva internazionale (85% stranieri, 15% italiani). Di seguito i dati degli ingressi relativi al 2025, raffrontati con gli anni precedenti: dicembre 2025: 4.901 (13 giornate di apertura), dicembre 2024: 5.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Mostra di arte presepiale da record. Oltre 20 mila visitatori in centro

Il bilancio del settore cultura del Comune: "60 mila mila visitatori e 400 proposte di cultura e arte"Il settore cultura del Comune di Parma ha registrato nel recente anno circa 60.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Il 2025 è stato un anno da record per i servizi Apple; Il 2025 è stato un anno da record per il gruppo DR; Un 2025 ottimo per la Casa italiana: sempre più auto vendute e un fatturato record; L'anno da record per il settore in Italia.

L'anno da record per il settore in ItaliaL'anno che secondo alcuni avrebbe dovuto fare segnare una frenata del turismo in Italia, il 2025, si è invece chiuso in modo trionfale. I dati del periodo gennaio-ottobre, ... ilmessaggero.it

MG Motor, il 2025 è stato un anno da record: vendite in forte crescita anche in ItaliaMG non si ferma più e continua il suo programma di crescita: ecco i risultati ottenuti dal brand nel corso del 2025 sia in Italia che nel resto d’Europa ... virgilio.it

Ogni volta che Elly Schlein solleva una questione, viene puntualmente smentita dai numeri. Il 2025 è stato un anno record per il turismo e anche per le bugie della sinistra, che continua a collezionare smentite e figuracce. - facebook.com facebook

Effetto Giubileo e grandi eventi, il 2025 è stato l'anno record per il turismo a Roma ift.tt/qELURuM x.com