Quanto si guadagna a Rimini con gli affitti brevi | Un bilocale frutta 5mila euro all’anno

A Rimini, chi affitta un bilocale di circa 60 metri quadrati guadagna meno di 5mila euro netti all’anno. Il prezzo medio dell’immobile si aggira intorno ai 173mila euro, e il ritorno economico derivante dagli affitti brevi non supera i 5mila euro in un anno. Si tratta di un dato che fa riflettere chi pensa di investire nel settore turistico locale.

Rimini, 10 febbraio 2026 – Meno di 5mila euro netti in un anno. È quanto si può mettere in tasca con un bilocale di 60 metri quadrati del valore medio di 173mila euro, affittato a turisti. A fare i conti ci ha pensato Aigab, l’associazione italiana gestori affitti brevi. Rimini cambia: gli alberghi dismessi diventano residence, condhotel o studentati Gli alloggi destinati al mercato turistico. Partiamo da un dato: la quantità di alloggi destinati al mercato turistico. Nella sola Rimini gli alloggi dotati di Cin, Codice identificativo nazionale, sono 1.068, “ma non tutti sono a disposizione dei turisti – premett e Giovanni De Bernardo, delegato territoriale di Aigab –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

