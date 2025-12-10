Tassa di soggiorno ecco le tariffe Da 2 a 5 euro per gli alberghi E gli affitti brevi si moltiplicano

La tassa di soggiorno si applica agli ospiti degli alberghi e agli affitti brevi, con tariffe che variano da 2 a 5 euro. La giunta di Scandicci ha recentemente approvato le nuove tariffe e il regolamento, regolamentando così questa forma di tassazione turistica e gestione degli alloggi temporanei.

Scandicci, 10 dicembre 2025 – Tassa di soggiorno, la giunta approva tariffe e proposta di regolamento. L’atto arriverà al voto di consiglio entro l’anno in modo da poter cominciare con l’applicazione dell’imposta dal 1° giugno prossimo. Ecco le tariffe: per gli alberghi (non si trema, a Scandicci ce ne sono solo 3, tutti da 3 stelle) la tassa di soggiorno va da 2 a 5 euro al giorno, con la tariffa massima che si applica per i cinque stelle. Sul fronte extra alberghiero, 2 euro al giorno pagano affittacamere, B&B, case vacanze; 2,5 gli agriturismi. Sugli affitti brevi, il costo è 3 euro al giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tassa di soggiorno, ecco le tariffe. Da 2 a 5 euro per gli alberghi. E gli affitti brevi si moltiplicano

