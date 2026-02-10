L' Italia conquista l’oro nella staffetta mista Short Track

L’Italia ha vinto l’oro nella staffetta mista di Short Track a Milano Cortina. Gli atleti azzurri sono entrati in pista determinati e hanno concluso la gara davanti a tutti gli altri, portando a casa la medaglia più ambita. La vittoria arriva in un momento importante, con i Giochi che proseguono e l’attenzione puntata sui successi italiani.

AGI - L' Italia ha conquistato la medaglia d'oro nella staffetta mista di Short Track di Milano Cortina, la seconda di questi Giochi. Gli azzurri hanno preceduto Canada e Belgio. Per Arianna Fontana è la 12ª medaglia olimpica della carriera ed è a una dal record italiano dello schermidore Edoardo Mangiarotti. La 35enne valtellinese, insieme a Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola (più Luca Spechanhauser e Chiara Berti che hanno gareggiato sul ghiaccio nel primo e nel secondo turno) ha trascinato l'Italia in una gara in cui aveva già ottenuto l'argento a Pechino 2022. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'Italia conquista l’oro nella staffetta mista Short Track Approfondimenti su Milano Cortina LIVE – Short track, Italia in finale nella staffetta mista: dominio azzurro e sogno oro vivo L’Italia si qualifica per la finale della staffetta mista di short track dopo aver dominato le semifinali. L’Italia vince la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track: Arianna Fontana è nella storia L’Italia conquista un’altra medaglia d’oro ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. La prima medaglia olimpica di Arianna FONTANA: BRONZO nella staffetta | TORINO 2006 | RIVIVI LA GARA Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Azzurri da urlo nella discesa olimpica di Bormio: Franzoni conquista l'argento, bronzo per Paris; Milano – Cortina 2026, l’Italia conquista 9 medaglie in due giorni; Travel Hashtag: l’Italia autentica conquista il mercato UK; C.Italia, l'Atalanta domina la Juve e vola in semifinale. Il tour di Casa Papanice: l’architettura italiana conquista l'AsiaDopo il successo registrato a Pechino, il viaggio asiatico del volume Casa Papanice di Edmondo Papanice continua a macinare consensi. L’opera, dedicata alla celebre creazione dell’architetto Paolo ... ilgiornale.it Olimpiadi, giornata pazzesca per l'Italia: Lorello conquista il bronzo!E' la quarta medaglia della domenica, la settima in assoluto per la spedizione azzurra ... msn.com Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Ice Skating Arena Ore 13.03 Short Track - Staffetta mista ITALIA FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 - facebook.com facebook MILANO CORTINA I Gli azzurri in gara oggi 10 febbraio. Torna Sofia Goggia con Della Mea in combinata. È anche il giorno di Giacomel nel biathlon, della staffetta mista short track, curling e Pellegrini nello sci di fondo #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.