- Articolo in aggiornamento - Arriva dalla staffetta mista dello short track il secondo oro dell'Italia a Milano Cortina. Gli azzurri hanno chiuso davanti a Canada e Belgio. Esplode di entusiasmo la Milano Ice Skating Arena per il quartetto azzurro. Lacrime, abbracci e invasioni di pista dei compagni di squadra. Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel (il quartetto in pista per la finale che ha regalato l'oro) hanno vinto il titolo olimpico con il tempo di 2'39"02 e festeggiano con Chiara Betti e Luca Spechenhauser che si sono alternati nei quarti e nelle semifinali. Sul podio il Canada, argento in 2:39. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Medaglia d'oro per l'Italia nella staffetta mista di short track

L'Italia vince la medaglia d'oro nello short track staffetta mista, Arianna Fontana è nella storiaElisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel vincono il secondo oro azzurro in queste Olimpiadi di Milano Cortina ... corriere.it

Diretta staffetta mista short track/ Olimpiadi 2026: Italia medaglia d’oro! Finale dominata (10 febbraio)Diretta staffetta mista short track Olimpiadi Milano Cortina 2026medaglia d'oro per l'Italia davanti a Canada e Belgio, una finale dominata. ilsussidiario.net

L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta mista dello short track. All’Ice Skating Arena di Milano gli azzurri Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel hanno battuto in finale Cina, Canada e Belgio. - facebook.com facebook

