Medaglia d' oro per l' Italia nella staffetta mista di short track

Da ilgiornale.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia torna a vincere d’oro a casa. Nella staffetta mista di short track, gli azzurri conquistano il secondo oro per i Giochi di Milano Cortina. La gara si è svolta oggi e ha visto gli atleti italiani mettere in fila gli avversari, portando a casa un risultato che fa felice tutto il movimento. La vittoria è arrivata con grande fatica e determinazione, in una competizione che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo giro.

- Articolo in aggiornamento - Arriva dalla staffetta mista dello short track il secondo oro dell'Italia a Milano Cortina. Gli azzurri hanno chiuso davanti a Canada e Belgio. Esplode di entusiasmo la Milano Ice Skating Arena per il quartetto azzurro. Lacrime, abbracci e invasioni di pista dei compagni di squadra. Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel (il quartetto in pista per la finale che ha regalato l'oro) hanno vinto il titolo olimpico con il tempo di 2'39"02 e festeggiano con Chiara Betti e Luca Spechenhauser che si sono alternati nei quarti e nelle semifinali. Sul podio il Canada, argento in 2:39. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

medaglia d oro per l italia nella staffetta mista di short track

© Ilgiornale.it - Medaglia d'oro per l'Italia nella staffetta mista di short track

Approfondimenti su Milano Cortina

L’Italia è oro nello short track: l’impresa degli azzurri nella staffetta mista. Fontana nella storia: è la 12esima medaglia olimpica

L’Italia conquista l’oro nello short track, portando a casa la medaglia nella staffetta mista al Forum di Assago.

L’Italia vince la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track: Arianna Fontana è nella storia

L’Italia conquista un’altra medaglia d’oro ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Milano Cortina, Italia da urlo vince l'oro nella staffetta short track

Video Milano Cortina, Italia da urlo vince l'oro nella staffetta short track

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida oro e record Olimpico a Milano Cortina 2026: vince i 3000 m di pattinaggio di velocità; Francesca Lollobrigida medaglia d'oro nello Speed skating 3000 metri a Milano Cortina 2026; Le medaglie d'oro e d'argento delle olimpiadi non sono mai state così preziose: gli atleti vincitori di Milano-Cortina indosseranno le più costose nella storia dei Giochi; Medaglie olimpiche e boom del valore dei metalli preziosi: quanto valgono.

medaglia d oro perL'Italia vince la medaglia d'oro nello short track staffetta mista, Arianna Fontana è nella storiaElisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel vincono il secondo oro azzurro in queste Olimpiadi di Milano Cortina ... corriere.it

medaglia d oro perDiretta staffetta mista short track/ Olimpiadi 2026: Italia medaglia d’oro! Finale dominata (10 febbraio)Diretta staffetta mista short track Olimpiadi Milano Cortina 2026medaglia d'oro per l'Italia davanti a Canada e Belgio, una finale dominata. ilsussidiario.net

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.