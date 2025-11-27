Sciopero generale del 28 novembre | Cobas mobilita il pubblico e il privato

Una giornata di protesta nazionale. I Cobas e l'intero sindacalismo di base hanno proclamato per domani, 28 novembre, uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati. Il coordinamento sindacale sottolinea come avrebbe voluto una mobilitazione unitaria insieme alla Cgil, replicando l'ampia partecipazione del 3 ottobre. Tuttavia, gli appelli non sono stati accolti e la Cgil ha scelto di scioperare separatamente il 12 dicembre, quando l'esame della Legge di Bilancio sarà ormai in fase conclusiva. Le rivendicazioni della protesta. Nella nota ufficiale, la Confederazione Cobas invita i lavoratori a incrociare le braccia per una serie di obiettivi ritenuti prioritari.

