Quando parte Dorothea Wierer 15 km individuale Olimpiadi 2026 | orario n di pettorale tv

Alle 14 di mercoledì 11 febbraio parte la 15 km individuale femminile di biathlon ad Anterselva, con quattro atlete italiane in gara. Tra loro c’è anche Dorothea Wierer, che scenderà in pista con il pettorale numero 4. L’evento, valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si svolge in un clima di attesa e speranza, mentre gli appassionati seguono le prime fasi della competizione in diretta.

Saranno quattro le azzurre al via della 15 km individuale femminile di biathlon ad Anterselva, in Italia, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: mercoledì 11 febbraio, l’azione scatterà alle ore 14.15, e saranno 91 le atlete in gara. Tra le quattro italiane in gara ci sarà, ovviamente, anche Dorothea Wierer, inserita nel gruppo rosso, quello che comprende le atlete maggormente accreditate, la quale ha ricevuto in sede di sorteggio il pettorale numero 42, e scatterà alle ore 14:36:00. La diretta tv della 15 km individuale femminile del biathlon, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport1 e DAZN, Discovery Plus, HBO Max e Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina alle 14, Dorothea Wierer si prepara a scendere sulla pista di Anterselva per la gara individuale di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Il 16 gennaio alle ore 14, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer prenderanno parte alla sprint femminile di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon.

