Quando parte Dorothea Wierer nell’individuale delle Olimpiadi | orario n di pettorale tv

Questa mattina alle 14, Dorothea Wierer si prepara a scendere sulla pista di Anterselva per la gara individuale di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa italiana, con il pettorale numero 1, è tra le quattro azzurre che cercheranno di conquistare una medaglia in questa prova. La competizione si svolge in una giornata fredda, con tanti occhi puntati su Wierer e le sue avversarie.

Saranno quattro le azzurre al via della 15 km individuale femminile di biathlon ad Anterselva, in Italia, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: mercoledì 11 febbraio, l’azione scatterà alle ore 14.15, e saranno 91 le atlete in gara. Tra le quattro italiane in gara ci sarà, ovviamente, anche Dorothea Wierer, inserita nel gruppo rosso, quello che comprende le atlete maggormente accreditate, la quale ha ricevuto in sede di sorteggio il pettorale numero 42, e scatterà alle ore 14:36:00. La diretta tv della 15 km individuale femminile del biathlon, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport1 e DAZN, Discovery Plus, HBO Max e Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani, martedì 10 febbraio, Tommaso Giacomel scenderà in pista nell'individuale di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026.

